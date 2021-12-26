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新型コロナウイルス
新型コロナ 鹿児島県内の新規感染者なし
2021/12/26 16:06
拡大
鹿児島県と鹿児島市は２６日、新型コロナウイルスの新たな感染者は確認されなかったと発表した。県内の累計感染者数は９１２０人のまま。
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