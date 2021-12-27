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新型コロナ 鹿児島県内 新規感染者なし
2021/12/27 16:03
拡大
鹿児島県と鹿児島市は２７日、新型コロナウイルスの新たな感染者は確認されなかったと発表した。県内の累計感染者は９１２０人のまま。
新型コロナまとめサイトはこちら
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