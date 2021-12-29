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餌やり3カ月　警戒心薄れさせて子猿ゲッチュ　鹿児島・錦江町　おとりにして親ゲッチュへ

 2021/12/29 16:43
民家敷地の箱わなで捕獲されたサル＝錦江町田代麓
民家敷地の箱わなで捕獲されたサル＝錦江町田代麓
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　サルの被害が相次ぐ錦江町田代麓地区で２５日、民家の敷地の箱わなに１匹が掛かった。体長約５０センチで生後１年未満の雌とみられ、町はおとりにして親などの捕獲に取り組む。

　わなは町内の男性（８５）宅に９月上旬、サルが入っても扉が閉まらない状態にして設置。妻（８２）が３カ月間、餌を置き続けて警戒心を薄れさせた。扉は今月から閉まるようにしていた。

　男性宅では今年４、５回、果物や菓子を取られ、庭のカキやミカンもほぼ全滅したという。町の鳥獣被害対策実施隊員は「これからが正念場」と話した。
（別カット）民家敷地の箱わなで捕獲されたサル
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