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餌やり3カ月 警戒心薄れさせて子猿ゲッチュ 鹿児島・錦江町 おとりにして親ゲッチュへ
2021/12/29 16:43
民家敷地の箱わなで捕獲されたサル＝錦江町田代麓
拡大
サルの被害が相次ぐ錦江町田代麓地区で２５日、民家の敷地の箱わなに１匹が掛かった。体長約５０センチで生後１年未満の雌とみられ、町はおとりにして親などの捕獲に取り組む。
わなは町内の男性（８５）宅に９月上旬、サルが入っても扉が閉まらない状態にして設置。妻（８２）が３カ月間、餌を置き続けて警戒心を薄れさせた。扉は今月から閉まるようにしていた。
男性宅では今年４、５回、果物や菓子を取られ、庭のカキやミカンもほぼ全滅したという。町の鳥獣被害対策実施隊員は「これからが正念場」と話した。
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