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新型コロナ　鹿児島県内で新たに１人感染確認　鹿児島市発表、11月2日以来

 2021/12/29 16:07
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　鹿児島市は２９日、新型コロナウイルスの感染者を新たに１人確認したと発表した。同市在住の３０代女性。市の感染確認は１１月２日以来となった。県の感染確認はなく、県内の累計感染者は９１２１人。


　
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