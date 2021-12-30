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大みそか深夜から初詣での交通規制　鹿児島市の照国、護国神社

 2021/12/30 21:00
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　鹿児島市の照国神社（照国町）と護国神社（草牟田２丁目）周辺は年末年始、参拝客の混雑が予想されるため交通規制がある。

　照国神社は３１日午後１１時半～１月１日午前３時、大鳥居から神社前交差点と付近の市道が、歩行者専用となる。鹿児島中央地下駐車場（６０２台）は、１２月３１日午前７時～１月２日午前１時まで営業する（３１日はオールナイト）。

　護国神社は、鹿児島工業高校正門に面する市道が、１月１～３日の午前８時半～午後７時に一方通行となる。駐車場は、同神社と周辺を含めて約３００台。
護国神社の交通規制図
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