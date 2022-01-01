住家全焼　１人死亡　鹿児島市有屋田町

３１日午後１０時ごろ、鹿児島市有屋田町、職業不詳の女性（６７）方から出火、木造平屋住家を全焼した。焼け跡から１人の遺体が見つかった。鹿児島西署は身元の確認を急いでいる。同署によると、女性は息子と２人暮らし。出火当時、２人とも家にいた。近くの住民が１１９番した。