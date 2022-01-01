南日本新聞のウェブサイト373news.comです
メニューをとばして本文へ移動します
1
月
1
日 土曜日
文字
小
標準
大
新聞購読
電子版
menu
新聞購読
電子版
×
メニュー
ニュース･特集
鹿児島のニュース
ジャンル別
地域別
カレンダー
日間ランキング
週間ランキング
月間ランキング
鹿児島の経済ニュース
南日本文学賞
国内・海外ニュース
速報
主要ニュース
特集・連載
たのし味めぐり
ねこ鉄
就活応援ページ「グッジョブかごしま」
川内原発
かごしま明治維新特集
奄美なひととき
３７３る連載一覧
WEB限定連載
３７３ライブ＃with 鹿児島
おめでとうヤット！
こちら＃３７３
選挙
2021衆院選かごしま
鹿児島県知事選
鹿児島市長選
鹿児島市議選
スポーツ
スポーツ情報かごしま
３７３高校野球
春の九州高校野球
夏の高校野球
秋の九州高校野球
選抜高校野球
サッカー王国
全国高校サッカー
南日本U-12サッカー
鹿児島ユナイテッドＦＣ
本社主催のスポーツ
県下一周駅伝大会
南日本ナイターソフト
南日本社会人ラグビー
南日本U-12サッカー
ちびっこソフトボール
南日本ゴルフ選手権
南日本シニアゴルフ選手権
南日本カップアマチュアゴルフ大会
くらし・天気
防災・災害情報
天気・気象情報
交通情報
桜島情報
桜島ライブカメラ
桜島関連ニュース
噴火警戒レベル・避難情報
桜島の概要
桜島降灰速報メール
生活情報フェリア
映画館案内
休日当番医
レジャー情報
釣り情報
潮見表
こよみのページ(外部サイト)
きょうあすの催し
お花見情報
ＧＷ情報
夏のレジャー情報
主な施設の年末年始 休園･休館日
エンタメニュース
マーケット速報
社説・南風録
社説
南風録
「読者と報道」委員会
新聞で学ぼう
みなみＥｄｕ
ＮＩＥって何？
新聞活用シート
ワークシート-小学校下学年
ワークシート-小学校上学年
ワークシート-中学校
ＮＩＥニュース
こども新聞(オセモコ)
よむのび教室案内
よむのびニュース
こども教育
ミナミさんちのクイズ
わたしたちふるさと発見隊
「新聞」感想文コンクール
学校新聞コンクール
こどもたちの悩みごと相談
南日本新聞ビジネス講座
よむのびプラス案内
すくーる373る
写真・動画
桜島ライブカメラ
動画のページ３７３ＴＶ
３７３写真館
フォトギャラリー
高校総体 写真特集
駅伝写真
南日本U-12サッカー
鹿児島県ちびっこソフトボール
ランニング桜島
南日本新聞社杯グラウンド・ゴルフ
ありがとうH2Bロケット
３７３写真館Shop
373るインスタコンテスト
高校生新聞RAP甲子園
フォトサービス
掲載写真をお分けします
記念日新聞を販売
記事のラミネート販売
南日本新聞社から
新着情報
ご意見・ご感想
投稿のご案内
記事･写真の利用について
主催イベントのご案内
南日本新聞社の主催イベント
要項・申込書ダウンロード
社告
広告のご案内
新聞広告について
ウェブ広告について
フェリア広告について
パーソナルアド「Ｐｉｃｏ」
求人情報「なんにち求人」
「おはようネット」表示中止依頼書
新聞社のご案内・採用情報
会社案内
採用情報
連絡先一覧
社屋見学案内
みなみホール
その他のご案内
南日本政経懇話会
南日本ハウジングプラザ
鹿児島県ＮＩＥ推進協議会
九州・沖縄９紙合同サイト Press9
新聞購読
購読申し込み
７日間無料試読
新聞のお届け先変更
バックナンバーの購入
カレンダー購入
見守り活動
ユナパック申し込み
読者局から
講師派遣
職場体験
報道写真貸し出し
後援申請
写真申し込み
記事問い合わせ
新聞配達スタッフ募集
デジタルサービス
３７３る
おはようネット
モバイルサイトアクセス
南日本新聞データベース
南日本デジタルサイネージ
４７行政ジャーナル
7日間無料試読
新聞お届け先変更
よむのび教室
見守り活動
ビジネス講座
投稿案内
採用情報
イベント
TOP
＞
鹿児島のニュース
＞
社会
＞
事件・事故
住家全焼 １人死亡 鹿児島市有屋田町
2022/01/01 00:23
３１日午後１０時ごろ、鹿児島市有屋田町、職業不詳の女性（６７）方から出火、木造平屋住家を全焼した。焼け跡から１人の遺体が見つかった。鹿児島西署は身元の確認を急いでいる。
同署によると、女性は息子と２人暮らし。出火当時、２人とも家にいた。近くの住民が１１９番した。
ジャンル一覧
地域一覧
ニュースカレンダー
ニュース一覧（最新 15 件）
住家全焼 １人死亡 鹿児島市有屋田町
1月1日 00:23
三島村「ジオパークカレンダー」完成 風景、行事を紹介
12月31日 22:30
自分らしく生きる 鹿工高・久保さん 障害テーマの作文で全国最優秀
12月31日 21:30
ひき逃げか、90歳女性が死亡 鹿児島・指宿市
12月31日 21:06
昔懐かし手焼きの味 1枚1枚丁寧に まんじゅうならぬ「かじきせんべい」 最後の1軒 昭和の味守る 鹿児島
12月31日 21:05
【2021年鹿児島 取材ノートから】馬毛島計画 日米共同文書明記10年 手続き加速､既成事実積み重ねる国 揺れる地元とどう向き合う
12月31日 20:40
新型コロナ 鹿児島県内、新規感染者なし
12月31日 16:15
全国高校サッカー、神村は初戦敗退 帝京長岡（新潟）に２－３
12月31日 15:53
年の瀬 飲酒運転相次ぐ 今週、30日までに容疑の5人を逮捕 鹿児島県警「悪質で重大」
12月31日 11:42
地元が愛したあの味をもう一度 火事で閉店の「竹子ラーメン」 住民のリクエストで週1限定復活 霧島市
12月31日 11:10
〈読者が選ぶ鹿児島十大ニュース〉3位 奄美・沖縄 自然遺産登録 2位 霧島神宮を国宝指定へ １位は？ 「地域を元気に」 明るい話題に票集まる
12月31日 11:00
■2021年 鹿児島の十大ニュース〈下〉離島の県立高が快挙／新しい県立体育館はどこに／青色発光ダイオードの生みの親に別れ
12月31日 10:00
「魚のあらを捨てに行く」と外出 帰宅せず妻が通報 転落か、漁港で遺体で見つかる 南さつま
12月31日 09:35
■2021年 鹿児島の十大ニュース〈上〉世界遺産また一つ／オリ・パラ躍動／2件目の国宝指定へ
12月31日 08:30
「副反応出た」2回目とほぼ同数 3回目ワクチン接種の医療従事者 新たな症状に「脇のリンパ節腫れ」 米盛病院（鹿児島市）調べ 新型コロナ
12月31日 08:16
鹿児島のニュース一覧へ
このページのトップへ
▲