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遺体は火元の67歳女性と判明　鹿児島市有屋田町の火災

 2022/01/01 16:48
消火活動に当たる消防署員ら＝３１日午後１１時４５分、鹿児島市有屋田町
消火活動に当たる消防署員ら＝３１日午後１１時４５分、鹿児島市有屋田町
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　鹿児島市有屋田町で１２月３１日夜、木造平屋住家が全焼した火災で、鹿児島西署は１日、焼け跡から見つかった遺体は、この家に住む無職女性（６７）だったと発表した。ＤＮＡ型鑑定で特定した。３日に司法解剖して死因を調べる。
消火活動に当たる消防署員ら＝３１日午後１１時５０分、鹿児島市有屋田町
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