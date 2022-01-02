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十島村・諏訪之瀬島で爆発相次ぐ　噴煙の高さ2200メートル、大きな噴石800メートル飛ぶ

 2022/01/02 10:13
噴煙を上げる諏訪之瀬島の御岳（資料写真）
噴煙を上げる諏訪之瀬島の御岳（資料写真）
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　十島村諏訪之瀬島の御岳で１日、爆発が１７回、噴煙量が中量以上の噴火が４回あった。福岡管区気象台によると、噴煙の高さは最高２２００メートル。大きな噴石が火口から南に最大で８００メートル飛んだ。気象台は噴火警戒レベル３（入山規制）を維持している。
地図・諏訪之瀬島など九州の主な火山
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