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新型コロナ　鹿児島県内で新たに１人感染確認

 2022/01/02 16:15
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　鹿児島県は２日、新型コロナウイルスの感染者を新たに１人確認したと発表した。奄美市在住の５０代男性。鹿児島市の感染確認はなかった。県内の累計感染者は９１２３人。
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