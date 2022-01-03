南日本新聞のウェブサイト373news.comです
メニューをとばして本文へ移動します
1
月
3
日 月曜日
文字
小
標準
大
新聞購読
電子版
menu
新聞購読
電子版
×
メニュー
ニュース･特集
鹿児島のニュース
ジャンル別
地域別
カレンダー
日間ランキング
週間ランキング
月間ランキング
鹿児島の経済ニュース
南日本文学賞
国内・海外ニュース
速報
主要ニュース
特集・連載
たのし味めぐり
ねこ鉄
就活応援ページ「グッジョブかごしま」
川内原発
かごしま明治維新特集
奄美なひととき
３７３る連載一覧
WEB限定連載
３７３ライブ＃with 鹿児島
おめでとうヤット！
こちら＃３７３
選挙
2021衆院選かごしま
鹿児島県知事選
鹿児島市長選
鹿児島市議選
スポーツ
スポーツ情報かごしま
３７３高校野球
春の九州高校野球
夏の高校野球
秋の九州高校野球
選抜高校野球
サッカー王国
全国高校サッカー
南日本U-12サッカー
鹿児島ユナイテッドＦＣ
本社主催のスポーツ
県下一周駅伝大会
南日本ナイターソフト
南日本社会人ラグビー
南日本U-12サッカー
ちびっこソフトボール
南日本ゴルフ選手権
南日本シニアゴルフ選手権
南日本カップアマチュアゴルフ大会
くらし・天気
防災・災害情報
天気・気象情報
交通情報
桜島情報
桜島ライブカメラ
桜島関連ニュース
噴火警戒レベル・避難情報
桜島の概要
桜島降灰速報メール
生活情報フェリア
映画館案内
休日当番医
レジャー情報
釣り情報
潮見表
こよみのページ(外部サイト)
きょうあすの催し
お花見情報
ＧＷ情報
夏のレジャー情報
主な施設の年末年始 休園･休館日
エンタメニュース
マーケット速報
社説・南風録
社説
南風録
「読者と報道」委員会
新聞で学ぼう
みなみＥｄｕ
ＮＩＥって何？
新聞活用シート
ワークシート-小学校下学年
ワークシート-小学校上学年
ワークシート-中学校
ＮＩＥニュース
こども新聞(オセモコ)
よむのび教室案内
よむのびニュース
こども教育
ミナミさんちのクイズ
わたしたちふるさと発見隊
「新聞」感想文コンクール
学校新聞コンクール
こどもたちの悩みごと相談
南日本新聞ビジネス講座
よむのびプラス案内
すくーる373る
写真・動画
桜島ライブカメラ
動画のページ３７３ＴＶ
３７３写真館
フォトギャラリー
高校総体 写真特集
駅伝写真
南日本U-12サッカー
鹿児島県ちびっこソフトボール
ランニング桜島
南日本新聞社杯グラウンド・ゴルフ
ありがとうH2Bロケット
３７３写真館Shop
373るインスタコンテスト
高校生新聞RAP甲子園
フォトサービス
掲載写真をお分けします
記念日新聞を販売
記事のラミネート販売
南日本新聞社から
新着情報
ご意見・ご感想
投稿のご案内
記事･写真の利用について
主催イベントのご案内
南日本新聞社の主催イベント
要項・申込書ダウンロード
社告
広告のご案内
新聞広告について
ウェブ広告について
フェリア広告について
パーソナルアド「Ｐｉｃｏ」
求人情報「なんにち求人」
「おはようネット」表示中止依頼書
新聞社のご案内・採用情報
会社案内
採用情報
連絡先一覧
社屋見学案内
みなみホール
その他のご案内
南日本政経懇話会
南日本ハウジングプラザ
鹿児島県ＮＩＥ推進協議会
九州・沖縄９紙合同サイト Press9
新聞購読
購読申し込み
７日間無料試読
新聞のお届け先変更
バックナンバーの購入
カレンダー購入
見守り活動
ユナパック申し込み
読者局から
講師派遣
職場体験
報道写真貸し出し
後援申請
写真申し込み
記事問い合わせ
新聞配達スタッフ募集
デジタルサービス
３７３る
おはようネット
モバイルサイトアクセス
南日本新聞データベース
南日本デジタルサイネージ
４７行政ジャーナル
7日間無料試読
新聞お届け先変更
よむのび教室
見守り活動
ビジネス講座
投稿案内
採用情報
イベント
TOP
＞
鹿児島のニュース
＞
くらし・文化・芸術
＞
医療・福祉
新型コロナ 鹿児島県内で新たに５人感染確認
2022/01/03 16:15
拡大
鹿児島県と鹿児島市は３日、新型コロナウイルスの感染者を新たに５人確認したと発表した。県が発表したのは奄美市の２０代男性。市が発表したのは奄美市の４０代男性、鹿児島市の９０代女性、愛知県の６０代の男女。鹿児島県内の累計感染者は９１２８人になった。
ジャンル一覧
地域一覧
ニュースカレンダー
ニュース一覧（最新 15 件）
新型コロナ 鹿児島県内で新たに５人感染確認
1月3日 16:15
全日本高校女子サッカー、神村が初戦突破 聖和学園（宮城）に１－０
1月3日 15:34
正月恒例「ごちょう踊り」勇壮 安泰願い2年ぶり開催 指宿・中川地区
1月3日 12:30
「冬を明るく」20年、庭いっぱいにイルミネーション 安心安全 地域を照らす 南さつま
1月3日 12:30
吹上浜の砂 貝殻に盛り初詣 大汝牟遅神社で「潮浜参り」 鹿児島・日置
1月3日 12:13
漁協組合長はプロゲーマー 「趣味が大きな事業に」 ｅスポーツチームSengoku Gaming創設
1月3日 11:17
介護福祉士の実務者研修 一発で合格 ベトナム人実習生ガンさん、猛勉強で急成長 鹿屋
1月3日 10:00
鹿児島レブナイズ 初の8連勝 正月連戦 個々の役割徹底し勝利 19勝5敗で3位 バスケB3
1月3日 09:56
大久保利通の手紙見つかる 薩摩藩英国留学生の遺品 幕末の動乱伝える資料
1月3日 08:46
創立150年 「おめでとう」の思い結び目に込め 水引小児童が「水引」作り 薩摩川内
1月3日 08:30
新総合体育館、川内原発運転延長 馬毛島… どうなる、鹿児島県の2022年 塩田知事新春インタビュー
1月3日 07:45
鹿児島県庁18階に「かごゆいテラス」 コワーキングスペースの名称決定、4月から本格運用
1月3日 07:30
新たな感染は奄美市の50代男性 療養者5人は全員入院 新型コロナ・鹿児島２日発表
1月3日 07:00
住民「正月にいったい何が」「悲しすぎる。助けられなかったか」 鹿児島市吉野・母子死亡
1月2日 23:30
教職員の残業45時間以下 24％達成できず 鹿児島県教委が調査
1月2日 22:30
鹿児島のニュース一覧へ
このページのトップへ
▲