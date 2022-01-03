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新型コロナ 鹿児島県内で新たに５人感染確認

 2022/01/03 16:15
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　鹿児島県と鹿児島市は３日、新型コロナウイルスの感染者を新たに５人確認したと発表した。県が発表したのは奄美市の２０代男性。市が発表したのは奄美市の４０代男性、鹿児島市の９０代女性、愛知県の６０代の男女。鹿児島県内の累計感染者は９１２８人になった。
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