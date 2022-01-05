TOP鹿児島のニュース スポーツ バレーボール

全日本高校バレー 女子・鹿南は初戦敗退

 2022/01/05 13:40
南日本新聞ニュース
　バレーボールの第７４回全日本高校選手権は５日、東京体育館で開幕して１回戦があり、女子の鹿児島南は開智（和歌山）に０－２で敗れ、２回戦進出はならなかった。

　鹿南は、エース古川の多彩な攻撃や西のブロックなどで食い下がったが、サーブレシーブを最後まで立て直せなかった。
広告
  • ニュース一覧（最新 15 件）

このページのトップへ