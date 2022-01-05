新市場棟 初の初競り,威勢よく　鹿児島市魚類市場

鹿児島市中央卸売市場の魚類市場（城南町）で５日、初競りがあった。マスクの下から関係者の威勢の良い声が響き、競り場に並んだキハダマグロやアジなどが次々と落札された。魚類市場は、昨年１０月に新市場棟が供用開始したばかり。下鶴隆央市長が「魚離れが叫ばれる状況や新型コロナウイルス下で、前年より取扱量が増えたのは、関係者の熱意と尽力のおかげ」とあいさつし、競り開始の鈴を鳴らした。市水産物卸売協同組合の山口憲一郎理事長（５４）は「新しい市場から市民に多くの魚を提供すると同時に、輸出にも力を入れたい」と話した。