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全日本高校バレー男子、川内商工は初戦突破

 2022/01/05 14:59
南日本新聞ニュース
　バレーボールの第７４回全日本高校選手権は５日、東京体育館で開幕して１回戦があり、男子の川内商工は天理（奈良）を２－０で下して２回戦へ進んだ。

　川内商工は、セッター森を起点とした持ち前の高速コンビが機能し、岸森やエース田原、山野らが躍動して常に試合を優位に進めた。

　川内商工は６日の２回戦で松阪工（三重）と対戦する。
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