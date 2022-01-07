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桜島が今年１回目の爆発　鹿児島市で空振か

 2022/01/07 10:47
噴煙を上げる桜島（資料写真）
噴煙を上げる桜島（資料写真）
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　７日午前１時４３分ごろ、桜島南岳山頂火口で今年初の爆発があった。鹿児島地方気象台によると、噴煙の高さは１３００メートル。大きな噴石が７合目まで飛んだ。鹿児島市では空振があったとみられる。気象台は噴火警戒レベル３（入山規制）を維持し、火口から約２キロの範囲で大きな噴石に警戒を呼び掛けている。

　桜島の昨年の爆発回数は８４回で、この１０年で３番目に少なかった。
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