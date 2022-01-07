桜島が今年１回目の爆発　鹿児島市で空振か

〈更新〉新型コロナ 鹿児島県内で新規感染61人確認、30人は奄美市 4カ月ぶり60人台

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新たな感染は10歳未満～60代の男女61人（奄美30、鹿児島８、龍郷３、与論２、志布志２、大和１、喜界１、薩摩川内１、県外13）奄美大島で急増、警戒基準 最高レベル5に引き上げ 新型コロナ・鹿児島６日発表