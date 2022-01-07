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晴れ着姿で「七草祝い」 子どもの無病息災祈る 鹿児島市の照国神社
2022/01/07 21:27
晴れ着姿の子どもと記念撮影する家族連れ＝７日、鹿児島市の照国神社
拡大
数え年で７歳になる子どもの無病息災を祈る「七草祝い」の７日、鹿児島市の照国神社は家族連れらでにぎわった。子どもたちは色とりどりの晴れ着姿で記念撮影をしたり、拝殿で祈願を受けたりした。
七草祝いは鹿児島の伝統行事。照国神社は一昨年まで七草がゆを振る舞っていたが、新型コロナウイルス対策で昨年からフリーズドライのかゆに変更。千歳飴（ちとせあめ）などと共に子どもたちに配った。
家族３人で参拝した同市小野３丁目の五島柚季ちゃん（６）はピンク色の着物を身にまとい、うれしそう。「小学校に入ったらたくさんお友達をつくりたい」と笑顔を見せた。
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