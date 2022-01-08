奄美大島5市町に11日から時短要請へ　新たな感染は110人（奄美50、鹿児島市15、龍郷4、霧島2、いちき串木野2、瀬戸内2、徳之島2、枕崎1、阿久根1、薩摩川内1、志布志1、姶良1、肝付1、大和1、与論1、県外25）新型コロナ・鹿児島7日発表

鹿児島県内で７日、新型コロナウイルスの感染者が新たに１１０人確認された。１００人を超えるのは昨年８月２９日以来。新規感染者は奄美市の５０人をはじめ、奄美大島の居住者が５７人と全体の半数以上を占め、前日の３４人を大きく上回った。県は、島内５市町村の飲食店に連休明けの１１日から２週間、営業時間の短縮を要請する方針を固めた。時短に応じた店舗には協力金を支払う。８日午後、県庁で感染症対策本部会議を開き、正式決定する。塩田康一知事は、南日本新聞の取材に「奄美の医療体制は脆弱（ぜいじゃく）で、しっかり対応しなければいけない。時短を何時までとするか、第三者認証店を含めるかなどを会議で詰めることになる」と語った。県独自の緊急事態宣言発令も検討している。県全体の警戒基準は「レベル１」を維持する見通し。奄美市の感染者は前日より２０人増え、２日連続で過去最多を更新した。年代別にみると２０代２８人、１０代以下８人、３０代６人と若年層が際立つ。年末年始の飲食や帰省者の増加が影響したとみられる。島内では他に龍郷町４人、瀬戸内町２人、大和村１人が確認された。５日に職員１人の感染を発表した県立大島病院（奄美市）は職員と入院患者ら６人の感染が新たに判明したと明らかにした。「クラスター（感染者集団）ではない」として、外来・入院診療は規模を縮小し続ける。奄美大島を除く新規感染者の居住地は、鹿児島市１５人、霧島市、いちき串木野市、徳之島町が各２人、枕崎市、阿久根市、薩摩川内市、志布志市、姶良市、肝付町、与論町が各１人、県外２５人。県内の累計感染者は９３２３人になった。６日時点の療養者数は、前日比６０人増の９２人。うち入院は３２人で、１人は酸素投与が必要な中等症。奄美の感染者増に伴い、自宅待機者は３２人と前日から３０人増えた。