療養者381人（入院60人､宿泊施設108人､自宅待機213人）　新たな感染は108人（奄美61、鹿児島18、龍郷10、鹿屋2、大和2、姶良1、薩摩川内1、指宿1、日置1、曽於1、南さつま1、瀬戸内1、宇検1、県外7）奄美大島が7割の75人　新型コロナ・鹿児島９日発表

鹿児島県内で８日、新型コロナウイルスの感染者が新たに１０８人確認された。１００人を超えるのは３日連続。前日の１８０人から７２人減少したものの、県は「感染拡大傾向にあることは変わらない。引き続き感染対策の徹底を」と警戒を呼び掛けている。感染者は奄美大島５市町村の居住者が７５人と、全体の７割近くを占めている。内訳は奄美市６１人、龍郷町１０人、大和村２人、瀬戸内町と宇検村が各１人。病床（３３床）使用率は３０．３％（１０床）、宿泊療養施設（８３室）は９２．８％（７７室）が埋まっている。奄美大島を除く新規感染者の居住地は、鹿児島市１８人、鹿屋市２人、指宿市、薩摩川内市、日置市、曽於市、南さつま市、姶良市が各１人、県外７人。県内の累計感染者は９６１１人になった。８日時点の療養者数は、前日比１８０人増の３８１人。うち入院は６０人で、１人は酸素投与が必要な中等症。宿泊施設入所は１０８人（前日比５６人増）、自宅待機者は２１３人と前日から１１２人増えた。