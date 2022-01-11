新たな感染は10歳未満～80代の男女107人（奄美61、鹿児島９、龍郷９、瀬戸内４、姶良２、霧島１、薩摩川内１、徳之島１、志布志１、伊仙１、知名１、大和１、県外15）奄美大島が７割の75人　拡大傾向「対策徹底を」　新型コロナ・鹿児島10日発表

鹿児島県内で１０日、新型コロナウイルスの感染者１０７人が新たに確認された。１００人を超えるのは４日連続。新規感染者のうち、奄美大島５市町村の居住者が７５人と７割を占め、感染拡大が止まらない。島内の新規感染者の内訳は、奄美市６１人、龍郷町９人、瀬戸内町４人、大和村が１人。宇検村では確認されなかった。年代別では、１０歳未満が１人、１０代１６人、２０代１４人、３０代と４０代が各１１人、５０代１５人、６０代４人、７０代１人、８０代２人だった。２０代を中心とした若年層に加え、５０代以上も増加している。９日時点の島内の病床（３３床）使用率は４８．５％（１６床）。宿泊療養施設（８３室）は９２．８％（７７室）が埋まっている。県新型コロナウイルス感染症対策室は「奄美大島は感染拡大傾向にある。引き続き感染対策の徹底を」と呼び掛けた。奄美大島を除く新規感染者の居住地は、鹿児島市９人、姶良市２人、薩摩川内市、霧島市、志布志市、徳之島町、伊仙町、知名町が各１人、県外１５人。県内の累計感染者は９７１８人になった。９日時点の療養者数は、前日比１０７人増の４８８人。うち入院は７０人で、２人が酸素投与が必要な中等症。宿泊施設入所が１２９人（前日比２１人増）、自宅待機者は２８９人（同７６人増）だった。