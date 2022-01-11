垂水フェリー運航見合わせ

１．

〈更新〉新型コロナ 鹿児島県内 新たに110人感染確認 、50人は奄美市 昨年8月29日以来の100人超

２．

〈更新〉新型コロナ 鹿児島県内で新規感染61人確認、30人は奄美市 4カ月ぶり60人台

３．

新型コロナ 鹿児島県内で新たに180人感染見込み

４．

〈更新〉新型コロナ 鹿児島県内 新たに108人感染確認、奄美市61人 100人超は3日連続

５．

新型コロナ 鹿児島県内で新たに180人感染確認 奄美が95人

６．

〈更新〉新型コロナ 鹿児島県内 新たに107人感染確認、奄美市６１人 4日連続で100人超

７．

オミクロン株 鹿児島県内初、5人感染確認 塩田知事が会見「市中感染か」 新型コロナ

８．

新型コロナ 鹿児島県内で新たに19人感染確認 2桁は3カ月半ぶり

９．

奄美大島の爆発的感染 経路の6割が同窓会や家族との食事 塩田知事「成人式後の会食避けて」 新型コロナ・鹿児島

10．

(詳報)鹿児島でオミクロン初確認 感染の5人はワクチン2回接種済み 県外への移動や帰省者受け入れあり 新型コロナ