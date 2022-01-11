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垂水フェリー運航再開へ
2022/01/11 17:37
拡大
強風の影響で運航を見合わせていた鴨池・垂水フェリーは、鴨池港を１１日午後６時１５分、垂水港を午後６時半に出港する便から運航を再開する。
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1月11日 07:00
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