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垂水フェリー運航再開へ

 2022/01/11 17:37
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　強風の影響で運航を見合わせていた鴨池・垂水フェリーは、鴨池港を１１日午後６時１５分、垂水港を午後６時半に出港する便から運航を再開する。
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