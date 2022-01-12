南日本新聞のウェブサイト373news.comです
メニューをとばして本文へ移動します
1
月
12
日 水曜日
文字
小
標準
大
新聞購読
電子版
menu
新聞購読
電子版
×
メニュー
ニュース･特集
鹿児島のニュース
ジャンル別
地域別
カレンダー
日間ランキング
週間ランキング
月間ランキング
鹿児島の経済ニュース
南日本文学賞
国内・海外ニュース
速報
主要ニュース
特集・連載
たのし味めぐり
ねこ鉄
就活応援ページ「グッジョブかごしま」
川内原発
かごしま明治維新特集
奄美なひととき
３７３る連載一覧
WEB限定連載
３７３ライブ＃with 鹿児島
おめでとうヤット！
こちら＃３７３
選挙
2021衆院選かごしま
鹿児島県知事選
鹿児島市長選
鹿児島市議選
スポーツ
スポーツ情報かごしま
３７３高校野球
春の九州高校野球
夏の高校野球
秋の九州高校野球
選抜高校野球
サッカー王国
全国高校サッカー
南日本U-12サッカー
鹿児島ユナイテッドＦＣ
本社主催のスポーツ
県下一周駅伝大会
南日本ナイターソフト
南日本社会人ラグビー
南日本U-12サッカー
ちびっこソフトボール
南日本ゴルフ選手権
南日本シニアゴルフ選手権
南日本カップアマチュアゴルフ大会
くらし・天気
防災・災害情報
天気・気象情報
交通情報
桜島情報
桜島ライブカメラ
桜島関連ニュース
噴火警戒レベル・避難情報
桜島の概要
桜島降灰速報メール
生活情報フェリア
映画館案内
休日当番医
レジャー情報
釣り情報
潮見表
こよみのページ(外部サイト)
きょうあすの催し
お花見情報
ＧＷ情報
夏のレジャー情報
主な施設の年末年始 休園･休館日
エンタメニュース
マーケット速報
社説・南風録
社説
南風録
「読者と報道」委員会
新聞で学ぼう
みなみＥｄｕ
ＮＩＥって何？
新聞活用シート
ワークシート-小学校下学年
ワークシート-小学校上学年
ワークシート-中学校
ＮＩＥニュース
こども新聞(オセモコ)
よむのび教室案内
よむのびニュース
こども教育
ミナミさんちのクイズ
わたしたちふるさと発見隊
「新聞」感想文コンクール
学校新聞コンクール
こどもたちの悩みごと相談
南日本新聞ビジネス講座
よむのびプラス案内
すくーる373る
写真・動画
桜島ライブカメラ
動画のページ３７３ＴＶ
３７３写真館
フォトギャラリー
高校総体 写真特集
駅伝写真
南日本U-12サッカー
鹿児島県ちびっこソフトボール
ランニング桜島
南日本新聞社杯グラウンド・ゴルフ
ありがとうH2Bロケット
３７３写真館Shop
373るインスタコンテスト
高校生新聞RAP甲子園
フォトサービス
掲載写真をお分けします
記念日新聞を販売
記事のラミネート販売
南日本新聞社から
新着情報
ご意見・ご感想
投稿のご案内
記事･写真の利用について
主催イベントのご案内
南日本新聞社の主催イベント
要項・申込書ダウンロード
社告
広告のご案内
新聞広告について
ウェブ広告について
フェリア広告について
パーソナルアド「Ｐｉｃｏ」
求人情報「なんにち求人」
「おはようネット」表示中止依頼書
新聞社のご案内・採用情報
会社案内
採用情報
連絡先一覧
社屋見学案内
みなみホール
その他のご案内
南日本政経懇話会
南日本ハウジングプラザ
鹿児島県ＮＩＥ推進協議会
九州・沖縄９紙合同サイト Press9
新聞購読
購読申し込み
７日間無料試読
新聞のお届け先変更
バックナンバーの購入
カレンダー購入
見守り活動
ユナパック申し込み
読者局から
講師派遣
職場体験
報道写真貸し出し
後援申請
写真申し込み
記事問い合わせ
新聞配達スタッフ募集
デジタルサービス
３７３る
おはようネット
モバイルサイトアクセス
南日本新聞データベース
南日本デジタルサイネージ
４７行政ジャーナル
7日間無料試読
新聞お届け先変更
よむのび教室
見守り活動
ビジネス講座
投稿案内
採用情報
イベント
TOP
＞
鹿児島のニュース
＞
社会
＞
事件・事故
深夜に出火、住家を全焼 4人搬送、2人治療 鹿児島市
2022/01/12 12:35
消火活動をする消防隊員＝１２日午前１時すぎ、鹿児島市武岡５丁目
拡大
１２日午前０時半ごろ、鹿児島市武岡５丁目、塗装業男性（７４）方から出火、木造２階建て住家１棟を全焼した。
鹿児島西署によると、男性は妻、娘、孫と４人暮らし。４人とも病院に搬送され、男性と妻が治療を受けている。娘と孫にけがはなかった。
娘が「１階部分が燃えている」と１１９番した。
ジャンル一覧
地域一覧
ニュースカレンダー
ニュース一覧（最新 15 件）
元プロ野球阪神・横田慎太郎さん 月1コラム「くじけない」 1月20日付スタート 南日本新聞「オセモコ」
1月12日 12:42
深夜に出火、住家を全焼 4人搬送、2人治療 鹿児島市
1月12日 12:35
「子どもの成長、感じられるのがうれしい」 77歳保育士、笑顔で園児をお出迎え 枕崎
1月12日 12:30
クレーンつり上げ傷害 被告、罪状認める 鹿児島地裁初公判
1月12日 12:11
「試験だけに集中したかった」 共通テスト前の感染急拡大 受験生、「不安」抱え本番へ 新型コロナ
1月12日 11:11
目指せ全国大会 姶良市の女性消防団、操法訓練に励む
1月12日 11:00
訓練中のセスナ機が滑走路誤進入 運輸安全委が運航会社を立ち入り調査 鹿児島
1月12日 10:30
「父の母校に恩返しを」 フォトジャーナリストが加世田常潤高に本寄贈
1月12日 10:00
目立つ休業張り紙、繁華街閑散 感染急増の奄美大島で時短始まる スナック店主「耐えるしかない」 新型コロナ
1月12日 08:39
「指高しか勝たん！」 生徒が中学生向けにPR動画制作
1月12日 08:30
（詳報）新総合体育館はドルフィン跡に整備へ 鹿児島県検討委決定 桜島景観に配慮の配置案評価
1月12日 07:39
正月行事「初塩」で無病息災祈る 鹿児島市下田町町内会
1月12日 07:30
都城の7人含む17人新たに感染 都城・三股を「感染警戒区域」に 新型コロナ・宮崎11日発表
1月12日 07:00
「会食から家庭内に感染持ち込む段階に」 新たな感染は81人、奄美大島で7割（奄美50、鹿児島市7、龍郷5、瀬戸内4、枕崎2、いちき串木野2、鹿屋1、曽於1、南さつま1、志布志1、南九州1、徳之島1、県外5）新型コロナ・鹿児島11日発表
1月12日 07:00
さつま町・中津川の水田をドローンで空撮 動画DVDに
1月11日 22:30
鹿児島のニュース一覧へ
このページのトップへ
▲