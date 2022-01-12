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深夜に出火、住家を全焼　4人搬送、2人治療　鹿児島市

 2022/01/12 12:35
消火活動をする消防隊員＝１２日午前１時すぎ、鹿児島市武岡５丁目
消火活動をする消防隊員＝１２日午前１時すぎ、鹿児島市武岡５丁目
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　１２日午前０時半ごろ、鹿児島市武岡５丁目、塗装業男性（７４）方から出火、木造２階建て住家１棟を全焼した。

　鹿児島西署によると、男性は妻、娘、孫と４人暮らし。４人とも病院に搬送され、男性と妻が治療を受けている。娘と孫にけがはなかった。

　娘が「１階部分が燃えている」と１１９番した。
消火活動をする消防隊員＝１２日午前１時すぎ、鹿児島市武岡５丁目
消火活動をする消防隊員＝１２日午前１時すぎ、鹿児島市武岡５丁目
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