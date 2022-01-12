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長島町の養鶏場で鳥インフル疑い　鹿児島県、12日午後5時から対策本部会議

 2022/01/12 16:23
南日本新聞ニュース
　長島町の養鶏場で鳥インフルエンザの疑い事例が発生したことが１２日分かった。鹿児島県は午後５時から県庁で対策本部会議を開く。感染が確定すれば、今季県内での発生は１１月の出水市の２例に次いで３例目。
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