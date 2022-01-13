TOP鹿児島のニュース くらし・文化・芸術 医療・福祉 新型コロナウイルス

新型コロナ　鹿児島市が午後4時から記者会見

 2022/01/13 14:47
拡大拡大
　 鹿児島市は１３日、新型コロウイルスの感染者に関する記者会見を午後４時から開くと発表した。

新型コロナまとめサイトはこちら
  • ニュース一覧（最新 15 件）

このページのトップへ