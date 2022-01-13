新型コロナ　鹿児島市が午後4時から記者会見

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新型コロナ 鹿児島県内 新たに113人感染確認 累計9912人に

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新たに113人感染、奄美市が56人 新型コロナ・鹿児島

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移転したあの店の味をもう一度 創業地にラーメン自販機登場 鹿児島・日置

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藤井四冠が王将戦で使った「桜島バッグ」 注目度急上昇、関連グッズに注文殺到

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三股町で成人式クラスター7人確認 新たな感染は都城の12人含む37人 新型コロナ・宮崎12日発表

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長島の養鶏場で鳥インフル確認 11万1000羽殺処分始まる 鹿児島県で今季3例目

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沖縄上回る感染ペースの奄美大島 「窮状伝わっていない。孤立無援になる」 救急救命に影響も 新型コロナ・鹿児島

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他の仕事が忙しくて… 許認可申請を2年間放置 鹿児島県の男性職員を減給処分

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4連勝で「幻の第6局」 将棋・藤井竜王 決戦の地、指宿訪れ「いつか来たいと思ってた」

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入院4人増え78人、2人は中等症 新たな感染は113人（奄美56、鹿児島市20、龍郷町6、日置5、霧島4、姶良3、曽於2、京都2、鹿屋1、指宿1、いちき串木野1、志布志1、南九州1、和泊1、瀬戸内1、大和1、宇検1、静岡1、北海道1、神奈川1、宮城1、熊本1、山口1）新型コロナ・鹿児島12日発表