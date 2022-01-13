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鹿屋と錦江で震度３　津波の心配なし

 2022/01/13 15:46
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　１３日午後３時２６分ごろ、鹿屋市と錦江町で震度３の地震があった。気象庁によると、震源地は大隅半島東方沖で、震源の深さは約３０キロ。地震の規模はマグニチュード４．７と推定される。津波の心配はない。

　県内の最大震度は次の通り。

　震度２　鹿児島市、霧島市、指宿市、南さつま市、南九州市、垂水市、志布志市、大崎町、東串良町、南大隅町、肝付町、三島村竹島▽震度１　曽於市、鹿児島市桜島、いちき串木野市、枕崎市
各地の震度（気象庁ホームページから）
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