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桜島もブルッ、今季初冠雪　平年より26日遅く

 2022/01/13 17:53
山頂部が雪をかぶった桜島＝１３日午後５時２８分、鹿児島市与次郎１丁目
山頂部が雪をかぶった桜島＝１３日午後５時２８分、鹿児島市与次郎１丁目
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　鹿児島市の桜島で１３日、今シーズンの初冠雪を観測した。平年より２６日遅く、昨シーズンより１３日遅い。

　日本気象協会によると、鹿児島県内では１３日、上空１５００メートルに氷点下４度ほどの強い寒気が流れ込み、気圧の谷が通過して雨が降った。桜島の山頂付近（標高１１１７メートル）は気温が氷点下だったとみられ、降った雪は溶けずに積もった。
（別カット）山頂部が雪をかぶった桜島
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