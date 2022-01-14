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鹿児島市の妻娘死亡事件　夫を殺人容疑で逮捕　鹿児島中央署

 2022/01/14 15:04
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　鹿児島市吉野町のアパートの一室で１日、無職女性（２８）と生後１１カ月の娘が血を流して死亡しているのが見つかった事件で、鹿児島中央署は１４日、２人の首を刃物のような物で突き刺して殺したとして、殺人の疑いで女性の夫で理学療法士の男（３３）を逮捕した。

　同署によると、一家は３人暮らし。妻子は室内で血を流して倒れており、その場で死亡が確認された。夫は室内の水を張った浴槽で血を流した状態で見つかり、病院に搬送された。
アパートで女性と女児が血を流し死亡しているのが見つかった現場付近＝１日午後９時１０分ごろ、鹿児島市吉野町
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