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事件・事故
鹿児島市の妻娘死亡事件 夫を殺人容疑で逮捕 鹿児島中央署
2022/01/14 15:04
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鹿児島市吉野町のアパートの一室で１日、無職女性（２８）と生後１１カ月の娘が血を流して死亡しているのが見つかった事件で、鹿児島中央署は１４日、２人の首を刃物のような物で突き刺して殺したとして、殺人の疑いで女性の夫で理学療法士の男（３３）を逮捕した。
同署によると、一家は３人暮らし。妻子は室内で血を流して倒れており、その場で死亡が確認された。夫は室内の水を張った浴槽で血を流した状態で見つかり、病院に搬送された。
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