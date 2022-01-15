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新型コロナ　鹿児島県内で新たに166人感染　鹿児島市は68人

 2022/01/15 16:09
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　鹿児島県と鹿児島市は１５日、新型コロナウイルスの感染者１６６人を新たに確認したと発表した。鹿児島市が発表したのは１０歳未満から８０代の男女６８人。県発表分は９８人。
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