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九州新幹線が緊急停車 ホーム柵と車両の間に客 新八代駅
2022/01/16 10:20
１５日午後６時５５分ごろ、鹿児島中央発新大阪行きの九州新幹線さくら５７０号は、新八代駅を出発する際、乗員がホーム柵と車両の間に客がいるのに気付き、緊急停車した。ＪＲ九州によると、客は同駅でいったん乗車した後、降車していたという。けがはなかった。列車は１５分後に運転を再開。上下計３本が遅れ、約２５０人に影響が出た。
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ニュース一覧（最新 15 件）
九州新幹線が緊急停車 ホーム柵と車両の間に客 新八代駅
1月16日 10:20
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鹿児島県西部にも津波注意報 県全域が警報・注意報対象に 満潮 午前6時台から
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