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九州新幹線が緊急停車　ホーム柵と車両の間に客　新八代駅

 2022/01/16 10:20
南日本新聞ニュース
　１５日午後６時５５分ごろ、鹿児島中央発新大阪行きの九州新幹線さくら５７０号は、新八代駅を出発する際、乗員がホーム柵と車両の間に客がいるのに気付き、緊急停車した。ＪＲ九州によると、客は同駅でいったん乗車した後、降車していたという。けがはなかった。列車は１５分後に運転を再開。上下計３本が遅れ、約２５０人に影響が出た。
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