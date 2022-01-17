新たな感染は148人（鹿児島市82，奄美32、霧島4、出水4、姶良3、龍郷3、鹿屋2、薩摩川内2、徳之島2、日置2、志布志2、瀬戸内2、枕崎2、長島2、いちき串木野1、大和1、県外2）病床使用率20.5％　新型コロナ・鹿児島16日発表

鹿児島県と鹿児島市は１６日、新たに１４８人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。鹿児島市の８２人をはじめ、県内１６市町村で確認され、各地で感染が広がっている。病床使用率は１５日時点で２０．５％となり、県警戒基準でレベル２の指標２０％を超えた。県独自の緊急事態宣言発令中の奄美大島は３８人（奄美市３２人、龍郷町３人、瀬戸内町２人、大和村１人）。他は出水市、霧島市各４人、姶良市３人、鹿屋、枕崎、薩摩川内、日置、志布志、長島、徳之島の５市２町各２人、いちき串木野市１人、県外２人。１４８人のうち、１６％の２４人の感染経路が分かっていない。県内の累計感染者は１万４８１人になった。１５日時点の療養者は前日比２０人増の９９８人。内訳は入院１１６人（前日比９人増）、宿泊施設入所２７７人（６人増）、自宅待機６０５人（５人増）。入院患者のうち８人は酸素投与が必要な中等症。重症はいない。