新型コロナ　鹿児島県内 新規感染123人　鹿児島市は半数近い58人、霧島市13人、奄美市11人など18市町で確認

鹿児島県と鹿児島市は17日、新型コロナウイルスの感染者計123人を新たに確認したと発表した。累計感染者は10604人となった。新規感染者の県内居住地は18市町。内訳は鹿児島市58人、霧島市13人、奄美市11人、鹿屋市と徳之島町が各7人、出水、志布志の両市3人、枕崎､日置、曽於、姶良の4市と龍郷町が各2人、薩摩川内、南さつまの両市と東串良、錦江、肝付、瀬戸内の4町が各1人。県外は5人だった。