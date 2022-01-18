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南九州道 松元－鹿児島西の通行止め解除
2022/01/18 23:27
拡大
西日本高速道路によると、南九州自動車道の松元インターチェンジ（ＩＣ）－鹿児島西ＩＣの通行止めは１８日午後１１時１７分、上下線とも解除された。事故処理が終わったため。
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