TOP鹿児島のニュース 社会 交通情報

南九州道　松元－鹿児島西の通行止め解除

 2022/01/18 23:27
拡大拡大
　西日本高速道路によると、南九州自動車道の松元インターチェンジ（ＩＣ）－鹿児島西ＩＣの通行止めは１８日午後１１時１７分、上下線とも解除された。事故処理が終わったため。
  • ニュース一覧（最新 15 件）

このページのトップへ