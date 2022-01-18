南九州道　松元－鹿児島西の通行止め解除

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鹿児島市で新たに97人感染 2番目は霧島市43人 新型コロナ・鹿児島

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小学2校クラスター 児童・職員ら計17人 鹿児島市 マスク着用など対策、「従来以上に体調管理を」

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新型コロナ 鹿児島県内 新たに237人感染確認 過去5番目の多さ 累計10840人に

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南九州道 松元－鹿児島西が通行止め 車両複数台絡む事故

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鹿児島県庁、小学2校、児童福祉施設など県内最多6クラスター確認 新たな感染は123人（鹿児島市58、霧島13、奄美11、鹿屋7、徳之島7、出水3、志布志3、枕崎2､日置2､曽於2、姶良2、龍郷2、薩摩川内1、南さつま1、東串良1、錦江1、肝付1、瀬戸内1、県外5）6日連続で100人超 マイクロ飛沫で職場、家庭へ広がる? 新型コロナ・鹿児島17日発表

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鹿児島弁丸出しのトイレ登場 方言張り紙で「らしさ」演出 鹿児島市

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3回目ワクチン接種、いよいよ本格化 気になる効果は？ 副反応は？ 新型コロナ

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鹿児島県高校新人バスケ 2校5選手が感染、最終日は中止 新型コロナ

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無料PCR検査所 新たに3カ所設置へ 鹿児島県 鹿児島市2カ所と奄美空港 新型コロナ

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宮崎県、新規感染 最多160人 都城市、三股町に重点措置適用へ 新型コロナ