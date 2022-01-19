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桜島が爆発、昨年5月以来の噴煙2000メートル　気象台「活動が緩やかに活発化」

 2022/01/19 10:13
噴煙を上げる桜島（資料写真）
噴煙を上げる桜島（資料写真）
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　鹿児島市の桜島南岳山頂火口で１８日午前３時２５分ごろ、噴煙量がやや多量の爆発があった。爆発は今年２回目。鹿児島地方気象台によると、噴煙の高さは２０００メートル。大きな噴石が７合目まで飛んだ。噴煙が２０００メートル以上となるのは昨年５月６日以来。気象台は「活動が緩やかに活発化している」とする。警戒レベルは３（入山規制）。火口から約２キロの範囲で大きな噴石の飛散や火砕流に警戒が必要としている。
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