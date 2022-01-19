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鹿児島県、コロナ警戒基準「レベル2」に引き上げ　鹿児島・霧島・鹿屋の3市 21日から時短要請　奄美大島5市町村は延長

 2022/01/19 14:26
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　鹿児島県は19日、新型コロナウイルス感染拡大を受け、警戒基準を「レベル2（警戒強化）」に引き上げた。21日から2週間、鹿児島、霧島、鹿屋の3市の飲食店に営業時間短縮を要請する。24日が期限だった奄美大島5市町村の飲食店への時短要請も2月7日まで延長する。
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