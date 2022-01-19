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新型コロナウイルス
新型コロナ 鹿児島県内の新規感染 過去最多250人超の見込み
2022/01/19 14:49
拡大
鹿児島県の塩田康一知事は１９日、県内の新型コロナウイルスの新規感染者が２５０人を超え、過去最多となる見通しを明らかにした。これまでの最多は昨年８月１９日の２５１人。
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