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新型コロナ　鹿児島県内の新規感染 過去最多250人超の見込み

 2022/01/19 14:49
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　鹿児島県の塩田康一知事は１９日、県内の新型コロナウイルスの新規感染者が２５０人を超え、過去最多となる見通しを明らかにした。これまでの最多は昨年８月１９日の２５１人。
【表】鹿児島県の新規感染者数の推移（12月26日以降）

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