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ＪＲ指宿枕崎線が運転再開　二月田駅人身事故

 2022/01/19 17:28
事故車両を調べる警察官ら＝１９日、指宿市十町のＪＲ二月田駅
事故車両を調べる警察官ら＝１９日、指宿市十町のＪＲ二月田駅
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　ＪＲ九州によると、指宿市の二月田駅構内で起きた人身事故の影響で運転を見合わせていたＪＲ指宿枕崎線は１９日午後４時４２分、運転を再開した。
事故車両を調べる警察官ら＝１９日、指宿市十町のＪＲ二月田駅
事故車両を調べる警察官ら＝１９日、指宿市十町のＪＲ二月田駅
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