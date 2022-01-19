ＪＲ指宿枕崎線が運転再開　二月田駅人身事故

１．

〈更新〉新型コロナ 鹿児島県内 新たに110人感染確認 、50人は奄美市 昨年8月29日以来の100人超

２．

鹿児島市アパート２人死亡 夫が妻子の殺害認める 殺人容疑で捜査 鹿児島中央署

３．

〈更新〉新型コロナ 鹿児島県内で新規感染61人確認、30人は奄美市 4カ月ぶり60人台

４．

〈更新〉母娘か アパートで2人死亡 28歳女性と生後11カ月の女児 夫？ 浴槽に血流した男性、命に別状なし 殺人容疑で捜査 鹿児島中央署

５．

〈更新〉新型コロナ 鹿児島県内 新たに108人感染確認、奄美市61人 100人超は3日連続

６．

新型コロナ 鹿児島県内で新たに180人感染見込み

７．

新型コロナ 鹿児島県内で新たに180人感染確認 奄美が95人

８．

〈更新〉新型コロナ 鹿児島県内 新たに107人感染確認、奄美市６１人 4日連続で100人超

９．

これがナチスの「かぎ十字」？ 海外メディアがかみついた J3鹿児島Uの来季ユニホームデザイン 大島紬の柄なのに…

10．

新型コロナ 鹿児島県内 新たに237人感染確認 過去5番目の多さ 累計10840人に