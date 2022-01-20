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線路を歩いていたか 普通列車と衝突、84歳女性が死亡 指宿市
2022/01/20 09:00
事故車両を調べる警察官ら＝１９日、指宿市十町のＪＲ二月田駅
拡大
１９日午後２時１５分ごろ、鹿児島県指宿市十町のＪＲ指宿枕崎線二月田駅付近の線路上で、鹿児島中央発指宿行き普通下り列車（２両編成）が、同市西方、無職の女性（８４）と衝突し、大小田さんは搬送先の病院で死亡した。指宿署が事故原因や死因を調べている。
ＪＲ九州によると、乗客乗員１０人にけがはなかった。列車の運転士が「線路を歩いている人と接触した」と同社に連絡した。
この事故で同線は喜入－指宿間で運転を一時見合わせた。上下６本が運休したほか、上下３本が最大１時間５３分遅れ、約４００人に影響が出た。
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