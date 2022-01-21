全年代に感染拡大、最多は20代の24％　新たな感染は303人（鹿児島市152、霧島55、鹿屋18、奄美17、日置8、指宿7、薩摩川内7、姶良7、出水6、龍郷5、いちき串木野4、瀬戸内3、曽於2、南九州2、阿久根1、垂水1、志布志1、伊佐1、東串良1、徳之島1、熊本2、滋賀1、佐賀1）新型コロナ・鹿児島20日発表

鹿児島県内で２０日、新型コロナウイルスの感染者３０３人が新たに確認された。３００人を超えるのは初めてで、１９日の２５６人を上回り２日連続で過去最多を更新した。新規感染者のうち鹿児島市発表分は１５１人で、最多だった昨年８月１９日の１４８人を超えた。累計感染者は１万１３９９人。昨年９月下旬以後、新規感染者は一桁台やゼロが続いたが、年明けから奄美大島で感染が広がった。７日以後は１００人を超える日がほとんどでその後、県内全域に拡大。１８、１９日は２００人台で推移、一気に３００人台となった。オミクロン株の感染スピードが目立つ。２０日の新規感染者の年代別で最多は２０代の７３人（２４．１％）。１０代５８人（１９．１％）、３０代４９人（１６．２％）と続く。１０歳未満も２８人（９．２％）、９０歳以上を含む６０代以上２３人（７．６％）と全年代に感染が広がる。居住地別は、鹿児島市１５２人、霧島市５５人、鹿屋市１８人、奄美市１７人、日置市８人、指宿市、薩摩川内市、姶良市７人、出水市６人、龍郷町５人、いちき串木野市４人、瀬戸内町３人、曽於市、南九州市２人、阿久根市、垂水市、志布志市、伊佐市、東串良町、徳之島町１人、県外（滋賀、佐賀１人、熊本２人）４人１９日時点の療養者は１２５２人で、内訳は入院１６７人、宿泊施設入所５２４人、自宅待機５６１人。入院のうち酸素投与が必要な中等症は１０人だった。