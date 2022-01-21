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ＪＲ指宿枕崎線　列車が人と衝突、死亡　鹿児島市

 2022/01/21 02:00
人身事故で線路上に停車した列車を調べる警察官ら＝２０日午後１１時３５分、鹿児島市東谷山１丁目
人身事故で線路上に停車した列車を調べる警察官ら＝２０日午後１１時３５分、鹿児島市東谷山１丁目
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　２０日午後１０時４０分ごろ、鹿児島市東谷山１丁目のＪＲ指宿枕崎線宇宿－谷山間の線路上で、鹿児島中央発山川行きの下り普通列車（２両編成）が人と衝突し、その場で死亡が確認された。鹿児島南署が事故原因や身元を調べている。

　ＪＲ九州によると、乗客にけがはなかった。事故後、現場付近に停車した列車は２１日午前０時半ごろ、運転を再開した。このほか下り１本が運休、上下４本が最大２時間１３分遅れた。計約３５０人に影響が出た。
人身事故で線路上に停車する列車＝２０日午後１１時３５分、鹿児島市東谷山１丁目
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