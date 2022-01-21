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新型コロナウイルス
新型コロナ 鹿児島大学生61人が感染 うち12人が集団感染 5〜19日確認
2022/01/21 15:14
拡大
鹿児島大学は２１日、学生６１人が新型コロナウイルスに感染し、うち１２人が集団感染と発表した。鹿大によると、６１人の陽性は５〜１９日に確認した。
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