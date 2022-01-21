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新型コロナ　鹿児島大学生61人が感染　うち12人が集団感染　5〜19日確認

 2022/01/21 15:14
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　鹿児島大学は２１日、学生６１人が新型コロナウイルスに感染し、うち１２人が集団感染と発表した。鹿大によると、６１人の陽性は５〜１９日に確認した。
【表】鹿児島県の新型コロナ感染者の推移

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