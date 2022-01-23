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薩摩川内市・甑島地域に避難指示

 2022/01/23 11:53
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　鹿児島県と鹿児島地方気象台が土砂災害警戒情報（警戒レベル４相当）を発令したことを受け、薩摩川内市は２３日午前１１時１０分、甑島地域の２４８３世帯３９６８人に避難指示を出した。
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