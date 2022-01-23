薩摩川内市・甑島地域に避難指示

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新型コロナ 鹿児島県内 新たに237人感染確認 過去5番目の多さ 累計10840人に

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新型コロナ 鹿児島県内 最多303人感染確認 2日連続で更新 累計11399人に

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新型コロナ 鹿児島県内 新たに123人感染確認 県、午後6時からクラスターで会見

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新型コロナ 鹿児島県内 新たに288人感染確認 累計1万1687人に クラスター 午後6時半から県が会見

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新型コロナ 鹿児島県内 過去最多256人の新規感染確認 昨年8月19日の251人上回る 累計11096人

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小学2校クラスター 児童・職員ら計17人 鹿児島市 マスク着用など対策、「従来以上に体調管理を」

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3回目ワクチン接種、いよいよ本格化 気になる効果は？ 副反応は？ 新型コロナ

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新型コロナ 鹿児島県内で過去最多370人が新たに感染 200人以上は5日連続

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〈更新〉新型コロナ 鹿児島市で新たにクラスター、小学校2校含む5例 １日当たり確認例は最多 感染者は計44人

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新型コロナ 鹿児島県内で新たに148人感染 累計10481人に