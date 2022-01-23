TOP鹿児島のニュース 政治・経済 政治・行政

鹿屋市長に中西氏３選

 2022/01/23 22:20
中西茂氏
中西茂氏
拡大拡大
　任期満了に伴う鹿屋市長選挙は２３日投票があり、即日開票の結果、現職の中西茂氏（６８）＝無所属＝が、新人の農業本田仁氏（７３）＝同＝を退け、３期目の当選を果たした。
  • ニュース一覧（最新 15 件）

このページのトップへ