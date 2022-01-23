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鹿屋市長に中西氏３選
2022/01/23 22:20
中西茂氏
拡大
任期満了に伴う鹿屋市長選挙は２３日投票があり、即日開票の結果、現職の中西茂氏（６８）＝無所属＝が、新人の農業本田仁氏（７３）＝同＝を退け、３期目の当選を果たした。
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フロントなし、チェックインからアウトまでスタッフと接触しないホテルオープン 霧島市
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薩摩川内市・甑島に土砂災害警戒情報 県、鹿児島地方気象台
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