第三者認証店には協力金を優遇　鹿児島県、全市町村にまん延防止適用　1月27日～2月20日　新型コロナ

政府は２５日、新型コロナウイルス対応の特別措置法に基づく「まん延防止等重点措置」を鹿児島県に追加適用すると決定した。県は対策を強化する措置区域に県内全域の４３市町村を指定。全飲食店に営業時間短縮を要請する。感染防止の基準を満たす第三者認証店は時短の閉店時刻や酒類提供を選択制とし、非認証店よりも協力金を上乗せする。期間は２７日から２月２０日まで。県への重点措置適用は昨年８〜９月以来。適用を受け、鹿児島県は対策本部会議を開いて具体的な対策を決めた。塩田康一知事は会見し「感染者増加に歯止めがかからず、非常に厳しい状況だ。今後、中高年層の感染リスクが高まり、医療提供体制への影響が懸念される。九州各県で足並みをそろえて感染を抑え込みたい」と述べた。飲食店への時短要請は、認証店は「午後９時までの時短で酒類提供可」「午後８時までの時短で酒類提供の停止」を選択でき、協力金はそれぞれ１日当たり２．５万〜７．５万円、３万〜１０万円。非認証店は「午後８時までの時短で酒類提供の停止」で、協力金は１日当たり２．５万〜７．５万円。営業を確認している県内飲食店は１万４８５店で、うち認証店は約２割の２２４６店（２１日時点）。重点措置の適用で、知事は特措法に基づく「時短命令」を出すことが可能になる。店名を公表できるほか、命令に応じなければ過料の罰則がある。このほか、飲食は同一グループの同一テーブル「４人以下」を求める。旅行需要喚起策「今こそ鹿児島の旅」は停止、「かごしま旅クーポン」は利用自粛を要請。県有施設は感染防止対策を徹底した上で原則、利用できる。床面積１０００平方メートルを超える大規模集客施設には入場者整理やマスク着用の周知を求め、イベント開催は収容率などに応じて人数に上限を設ける。奄美大島５市町村に発令していた県独自の「緊急事態宣言」は２５日付で「爆発的感染拡大警報」に移行した。重点措置の追加適用は福岡、佐賀など１８道府県。適用中の１６都県と合わせ、緊急事態宣言に準じる措置対象を３４都道府県に広げた。