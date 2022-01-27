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黄色鮮やか サワーポメロ いちき串木野で収穫期迎える
2022/01/27 20:05
一つずつ丁寧に収穫される黄色く色付いたサワーポメロ＝２７日、いちき串木野市湊町
拡大
鹿児島県いちき串木野市の特産サワーポメロが鮮やかな黄色に色づき、収穫が最盛期を迎えている。２月上旬ごろまではさみが入れられ、１カ月ほど寝かせて甘みを加えた後、市場に出回る。
サワーポメロはボンタンの一種。同市湊町にある磯部泰良さん（２８）の果樹園では２７日、山あいの段々畑約１０アールに実っていた。「昨年よりも多く収穫できそう。さわやかな香りと味を楽しめる」と、丹精込めた果樹に自信をのぞかせる。
市によると、農家約４０件で約３００トンを出荷する。今季は台風による大きな被害もなく、例年通りの出荷量を見込んでいる。
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