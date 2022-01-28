病床使用率43.8％に 新たな感染は544人（鹿児島市265、霧島50、薩摩川内41、姶良40、鹿屋29、さつま17、曽於12、錦江11、日置8、奄美7、南さつま6、伊佐6、指宿5、南九州5、湧水5、出水4、いちき串木野4、志布志3、中種子3、龍郷3、阿久根2、大崎2、徳之島2、西之表1、南大隅1、肝付1、南種子1、瀬戸内1、和泊1、大阪4、奈良1、佐賀1、東京1、熊本1）新型コロナ・鹿児島27日発表
2022/01/28 07:00
鹿児島県と鹿児島市は２７日、新型コロナウイルスの新たな感染者５４４人を確認したと発表した。５００人を超えるのは３日連続。２６日の５８４人に続き、過去２番目に多かった。累計感染者は１万４３９１人となった。県は１人の死亡を発表した。
県によると、亡くなった１人の性別、年代、居住地などは確認中。県内の死者の累計は７０人になった。
新規感染者の居住地別は、鹿児島市が２６５人でほぼ半数を占めた。ほかは、霧島市５０人、薩摩川内市４１人、姶良市４０人、鹿屋市２９人、さつま町１７人、曽於市１２人、錦江町１１人、日置市８人、奄美市７人、南さつま市、伊佐市６人、指宿市、南九州市、湧水町５人、出水市、いちき串木野市４人、志布志市、中種子町、龍郷町３人、阿久根市、大崎町、徳之島町２人、西之表市、南大隅町、肝付町、南種子町、瀬戸内町、和泊町１人、県外８人（大阪４、奈良、佐賀、東京、熊本）
２６日時点の病床使用率は前日比４．５ポイント増の４３．８％。療養者は前日比３９１人増の３０６４人。入院２５０人（前日比２３人増）、宿泊施設入所５９９人（同１７人増）、自宅待機２２１５人（同３５１人増）だった。入院のうち、酸素投与が必要な中等症２５人で、重症者はいなかった。
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病床使用率43.8％に 新たな感染は544人（鹿児島市265、霧島50、薩摩川内41、姶良40、鹿屋29、さつま17、曽於12、錦江11、日置8、奄美7、南さつま6、伊佐6、指宿5、南九州5、湧水5、出水4、いちき串木野4、志布志3、中種子3、龍郷3、阿久根2、大崎2、徳之島2、西之表1、南大隅1、肝付1、南種子1、瀬戸内1、和泊1、大阪4、奈良1、佐賀1、東京1、熊本1）新型コロナ・鹿児島27日発表1月28日 07:00
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