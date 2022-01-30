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志布志市長に下平氏　

 2022/01/30 22:40
下平晴行氏
下平晴行氏
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　任期満了に伴う志布志市長選挙は３０日投票があり、即日開票の結果、現職の下平晴行氏（７３）＝無所属＝が、新人で元市議の尖（とがり）信一氏（６６）＝同＝を退け、２期目の当選を果たした。
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