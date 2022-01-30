志布志市長に下平氏　

１．

新型コロナ 鹿児島県内 過去最多407人の感染確認 初の400人超、200人超は6日連続 累計1万2464人

２．

新型コロナ 鹿児島県内で4クラスター 計46人感染確認 霧島、南九州市の介護事業所や姶良の高齢者施設

３．

新型コロナ 鹿児島県内 最多584人が感染 2日連続で更新 死者1人を確認

４．

新型コロナ 鹿児島県内500人超え 過去最多の526人新たに感染 新たに死亡2人

５．

新型コロナ 鹿児島県内で新たに632人感染 最多更新 県はクラスターで会見へ

６．

新型コロナ 鹿児島県内 新たに274人感染確認 200人超は7日間連続 県がクラスターで会見へ

７．

新型コロナ 鹿児島県内544人感染確認 500人超は3日連続 1人の死亡を確認、累計70人に

８．

新型コロナ 鹿児島県内で新たに483人感染 県はクラスターで会見へ

９．

新型コロナ 鹿児島県内で3クラスター さつま町の事業所、薩摩川内の接待伴う飲食店、日置の児童施設

10．

鹿児島県の新規感染が最多更新 初めて400人超す 鹿児島市は172人、霧島69人、鹿屋26人、奄美22人など 新型コロナ