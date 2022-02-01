南日本新聞のウェブサイト373news.comです
メニューをとばして本文へ移動します
2
月
1
日 火曜日
文字
小
標準
大
新聞購読
電子版
menu
新聞購読
電子版
×
メニュー
ニュース･特集
鹿児島のニュース
ジャンル別
地域別
カレンダー
日間ランキング
週間ランキング
月間ランキング
鹿児島の経済ニュース
南日本文学賞
国内・海外ニュース
速報
主要ニュース
特集・連載
たのし味めぐり
ねこ鉄
就活応援ページ「グッジョブかごしま」
川内原発
かごしま明治維新特集
奄美なひととき
３７３る連載一覧
WEB限定連載
３７３ライブ＃with 鹿児島
おめでとうヤット！
こちら＃３７３
選挙
2021衆院選かごしま
鹿児島県知事選
鹿児島市長選
鹿児島市議選
スポーツ
スポーツ情報かごしま
３７３高校野球
春の九州高校野球
夏の高校野球
秋の九州高校野球
選抜高校野球
サッカー王国
全国高校サッカー
南日本U-12サッカー
鹿児島ユナイテッドＦＣ
本社主催のスポーツ
県下一周駅伝大会
南日本ナイターソフト
南日本社会人ラグビー
南日本U-12サッカー
ちびっこソフトボール
南日本ゴルフ選手権
南日本シニアゴルフ選手権
南日本カップアマチュアゴルフ大会
くらし・天気
防災・災害情報
天気・気象情報
交通情報
桜島情報
桜島ライブカメラ
桜島関連ニュース
噴火警戒レベル・避難情報
桜島の概要
桜島降灰速報メール
生活情報フェリア
映画館案内
休日当番医
レジャー情報
釣り情報
潮見表
こよみのページ(外部サイト)
きょうあすの催し
お花見情報
ＧＷ情報
夏のレジャー情報
主な施設の年末年始 休園･休館日
エンタメニュース
マーケット速報
社説・南風録
社説
南風録
「読者と報道」委員会
新聞で学ぼう
みなみＥｄｕ
ＮＩＥって何？
新聞活用シート
ワークシート-小学校下学年
ワークシート-小学校上学年
ワークシート-中学校
ＮＩＥニュース
こども新聞(オセモコ)
よむのび教室案内
よむのびニュース
こども教育
ミナミさんちのクイズ
わたしたちふるさと発見隊
「新聞」感想文コンクール
学校新聞コンクール
こどもたちの悩みごと相談
南日本新聞ビジネス講座
よむのびプラス案内
すくーる373る
写真・動画
桜島ライブカメラ
動画のページ３７３ＴＶ
３７３写真館
フォトギャラリー
高校総体 写真特集
駅伝写真
南日本U-12サッカー
鹿児島県ちびっこソフトボール
ランニング桜島
南日本新聞社杯グラウンド・ゴルフ
ありがとうH2Bロケット
３７３写真館Shop
373るインスタコンテスト
高校生新聞RAP甲子園
フォトサービス
掲載写真をお分けします
記念日新聞を販売
記事のラミネート販売
南日本新聞社から
新着情報
ご意見・ご感想
投稿のご案内
記事･写真の利用について
主催イベントのご案内
南日本新聞社の主催イベント
要項・申込書ダウンロード
社告
広告のご案内
新聞広告について
ウェブ広告について
フェリア広告について
パーソナルアド「Ｐｉｃｏ」
求人情報「なんにち求人」
「おはようネット」表示中止依頼書
新聞社のご案内・採用情報
会社案内
採用情報
連絡先一覧
社屋見学案内
みなみホール
その他のご案内
南日本政経懇話会
南日本ハウジングプラザ
鹿児島県ＮＩＥ推進協議会
九州・沖縄９紙合同サイト Press9
新聞購読
購読申し込み
７日間無料試読
新聞のお届け先変更
バックナンバーの購入
見守り活動
ユナパック申し込み
読者局から
講師派遣
職場体験
報道写真貸し出し
後援申請
写真申し込み
記事問い合わせ
新聞配達スタッフ募集
デジタルサービス
３７３る
おはようネット
モバイルサイトアクセス
南日本新聞データベース
南日本デジタルサイネージ
４７行政ジャーナル
7日間無料試読
新聞お届け先変更
よむのび教室
見守り活動
ビジネス講座
投稿案内
採用情報
イベント
TOP
＞
鹿児島のニュース
＞
社会
＞
自然・動植物
「また来るね」 越冬のツル 北帰行始まる 鹿児島･出水平野
2022/02/01 12:16
荒崎休遊地付近を旋回しながら上昇するツルの群れ＝１日午前１１時ごろ、出水市荘
拡大
出水市の出水平野で越冬しているツルの北帰行が１日、始まった。県ツル保護会によると、午前１０時半ごろに飛び立ち始め、第１陣が４０分過ぎに長島町方向に飛び去った。
ねぐらがある荒崎休遊地では３０分余りの間に、マナヅルを中心に多数の群れが旋回しながら上昇する姿が見られた。
今季は昨年１０月１８日に初飛来を確認。羽数は観測史上３位の１万６８４０羽（１１月２７日調査）を記録した。１万羽超えは２５季連続。
ジャンル一覧
地域一覧
ニュースカレンダー
ニュース一覧（最新 15 件）
ハートピアかごしまが一部休館 新型コロナ･鹿児島
2月1日 12:44
郷土菓子の老舗、明石屋“レアなエコバッグ” 店先の日よけ幕をリサイクル 鹿児島市
2月1日 12:30
「また来るね」 越冬のツル 北帰行始まる 鹿児島･出水平野
2月1日 12:16
「稼げるスタジアム」像 1.5～2万人収容、VIPシートや年間契約個室で多機能化 鹿児島市が調査分析
2月1日 11:55
長島・鳥インフル 3〜10キロの搬出制限解除 ウイルス検査「陰性」 鹿児島県
2月1日 11:19
鹿児島県新体育館 整備費最大245億円 4階建て 完成は27～28年度、経済効果 年54億円 検討委が基本構想案
2月1日 11:19
鹿児島市のパートナー制度 福岡・北九州・熊本・指宿の4市と相互利用 2月から
2月1日 11:01
明和小・中学校の統合要望へ 「生徒減、一貫校に」 地元まちづくり協議会
2月1日 11:00
家屋補修で違法勧誘・契約 鹿児島県、枕崎の業者に9カ月の業務停止・禁止命令
2月1日 10:56
業務上横領疑い 給食センター前所長を立件方針 コロナ休校の補助金119万円「紛失」 鹿児島県警
2月1日 10:29
シャコバサボテン、色とりどりに咲く 牧園・迫田さん宅
2月1日 10:00
タイ変 深海にマダイ 釣れたのは生息域より100メートル深い300メートル 専門家「聞いたことない」 鹿児島・諏訪之瀬島沖
2月1日 08:39
学生や外国人を支援 特産品詰め合わせで激励 出水市
2月1日 08:30
外国人労働者最多8880人 技能実習生 コロナ下で帰国できず在留資格変更 鹿児島労働局
2月1日 07:30
タグラグビー、児童ら奮闘中 鹿児島県大会で準優勝 長島・鷹巣小
2月1日 07:30
鹿児島のニュース一覧へ
このページのトップへ
▲