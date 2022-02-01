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「また来るね」　越冬のツル 北帰行始まる　鹿児島･出水平野

 2022/02/01 12:16
荒崎休遊地付近を旋回しながら上昇するツルの群れ＝１日午前１１時ごろ、出水市荘
荒崎休遊地付近を旋回しながら上昇するツルの群れ＝１日午前１１時ごろ、出水市荘
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　出水市の出水平野で越冬しているツルの北帰行が１日、始まった。県ツル保護会によると、午前１０時半ごろに飛び立ち始め、第１陣が４０分過ぎに長島町方向に飛び去った。

　ねぐらがある荒崎休遊地では３０分余りの間に、マナヅルを中心に多数の群れが旋回しながら上昇する姿が見られた。

　今季は昨年１０月１８日に初飛来を確認。羽数は観測史上３位の１万６８４０羽（１１月２７日調査）を記録した。１万羽超えは２５季連続。
【別カット】荒崎休遊地付近を旋回しながら上昇するツルの群れ＝１日午前１１時ごろ、出水市荘
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