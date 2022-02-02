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大型トラック、橋から転落　早朝 路面凍結でスリップ？ 運転手けがなし　薩摩川内市東郷の国道267号通行止め

 2022/02/02 13:12
国道２６７号の斧渕橋から転落した大型トラック＝２日午前１０時４０分ごろ、薩摩川内市東郷町斧渕
国道２６７号の斧渕橋から転落した大型トラック＝２日午前１０時４０分ごろ、薩摩川内市東郷町斧渕
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　２日午前５時１５分ごろ、鹿児島県薩摩川内市東郷町斧渕の国道２６７号の斧渕橋で、大型トラックがガードレールを突き破り、約１０メートル下の地面に転落した。

　薩摩川内署によると、運転した４０代男性にけがはなかった。現場は片側１車線。路面が凍結しスリップした可能性もあるとみて原因を調べている。

　２日正午から撤去作業のため、全面通行止めになっている。県北薩地域振興局によると、撤去作業には数時間かかる見通し。
【別カット】国道２６７号の斧渕橋から転落した大型トラック＝２日午前１０時半ごろ、薩摩川内市東郷町斧渕
国道２６７号の斧渕橋から転落した大型トラック＝２日午前１０時半ごろ、薩摩川内市東郷町斧渕
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