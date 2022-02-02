TOP鹿児島のニュース くらし・文化・芸術 医療・福祉 新型コロナウイルス

新型コロナ　鹿児島県内 665人感染確認　過去2番目の多さ

 2022/02/02 16:04
拡大拡大
　鹿児島県と鹿児島市は２日、新型コロナウイルスの感染者６６５人を新たに確認したと発表した。1日の７４４人に次いで2番目に多い。

県の発表は２７８人、市発表分は３８７人。県内の累計感染者は１７８６１人。
　
【表】一目でわかる鹿児島県の新規感染者の推移
コロナ相談窓口電話表

新型コロナまとめサイトはこちら
広告
  • ニュース一覧（最新 15 件）

このページのトップへ