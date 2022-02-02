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大型トラック撤去、国道267号斧渕橋の通行止め解除　薩摩川内･転落事故

 2022/02/02 18:53
国道２６７号の斧渕橋から転落した大型トラック＝２日午前１０時半ごろ、薩摩川内市東郷町斧渕
国道２６７号の斧渕橋から転落した大型トラック＝２日午前１０時半ごろ、薩摩川内市東郷町斧渕
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　薩摩川内市東郷町斧渕の国道２６７号の斧渕橋で発生した大型トラック転落事故で、２日正午から続いていた通行止めはトラックの撤去作業が終わり、同日午後６時半に解除された。
【別カット】国道２６７号の斧渕橋から転落した大型トラック＝２日午前１０時半ごろ、薩摩川内市東郷町斧渕
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