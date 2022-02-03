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ブルッ、桜島 雪化粧 寒気流れ込み冷え込み厳しく 鹿児島
2022/02/03 11:02
冠雪した桜島の山頂付近＝３日午前９時４０分、鹿児島市与次郎１丁目
拡大
鹿児島地方気象台は３日午前、鹿児島市の桜島で冠雪を確認した。
気象台によると、県内の上空１５００メートルに零度の寒気が流れ込んでいる。湿った空気や奄美地方の南にある前線の影響も受け、桜島山頂付近で雪が降った。
３日は、県本土と種子島・屋久島地方が雨のち曇り、奄美は雨。４日は、県本土と種子・屋久が晴れ時々曇り、奄美は曇り一時雨の予想となっている。
桜島では１月１３日に初冠雪が観測された。
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